Uşak'ta Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış el bombası bulundu

İlyaslı köyündeki Uzunoluk Mevkisi'nde bir arazide, patlamamış el bombası olduğu ihbarı üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Uzman ekiplerce yapılan incelemede, bombanın, İngiliz yapımı, savunma tipi ve parça tesirli olduğu tespit edildi. Bombanın Kurtuluş Savaşı döneminden kalmış olabileceği değerlendirildi.

Fünye sistemi faal olan el bombası, ekiplerce güvenli bölgede patlatılarak imha edildi.