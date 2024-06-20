Uşak'taki orman yangınına müdahale sürüyor! 28 saat geride kaldı

Uşak'ta dün akşam saatlerinde tarım arazileri ve ormanlık alanda çıkan yangın devam ediyor. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına müdahalede 28 saat geride kaldı.

Uşak'taki orman yangınına müdahale sürüyor! 28 saat geride kaldı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Uşak'ta, kent merkezine bağlı Akbulak köyü yakınlarında tarım arazileri ile ormanlık alanda dün saat 18.30 sıralarında yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Ekipler tarafından hızlı bir şekilde yangına müdahale başlarken yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmalarında 28 saat geride kaldı.

Uşak'taki orman yangınına müdahale sürüyor! 28 saat geride kaldı - Resim : 1

Yangın nedeniyle, Köprübaşı köyüne bağlı Hacışerifler Mahallesi'nde 6 hane, Velibeyler Mahallesi'nde 10 hane, Karaköse köyü Çamurak Mahallesi'nde 10 hane tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Yangına gün boyunca 4 helikopter, karadan 157 araç ve çok sayıda ekiple müdahale edildi.

Uşak Vali Vekili Önder Can, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Uşak'taki orman yangınına müdahale sürüyor! 28 saat geride kaldı - Resim : 2

Tedbir amaçlı tahliye edilen 26 hanenin sahipleri, alevlerin sıçrama tehlikesinin ortadan kalkmasıyla evlerine döndü.

Havanın kararmasıyla havadan müdahale sonlandırıldı, karadan çalışmalara ise devam ediliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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