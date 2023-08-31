Üsküdar'da su kesilecek! İSKİ duyurdu, İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?

İstanbul'da su kesintileri İstanbulluların en merak ettiği konulardan birisi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi hangi ilçelerde su kesileceğini duyurdu. Peki 31 Ağustos günü İstanbul'da hangi ilçeler ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak?

Üsküdar'da su kesilecek! İSKİ duyurdu, İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?
Son Güncelleme:

İstanbul'da su sorunu büyümeye devam ediyor. Baraj doluluk oranları azalmaya devam ederken İstanbullular artık su kesintilerine ve şebeke arızalarına iyice alışmış durumda. Peki hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) duyurdu. 

Üsküdar'da su kesilecek! İSKİ duyurdu, İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? - Resim : 1

31 AĞUSTOS GÜNÜ HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANCAK?

Üsküdar'da yaşanacak su kesintisinin 15.00'e kadar sürmesi bekleniyor. Su kesintisinden ise Ferah Mahallesi sakinleri etkilenecek. İSKİ ise başka bir su kesintisi bildirmedi. 

Üsküdar'da su kesilecek! İSKİ duyurdu, İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? - Resim : 2

Geçen yıla oranla yüzde 29 azaldı! İstanbul'da barajlarda su kaldı mı? İSKİ açıkladıGeçen yıla oranla yüzde 29 azaldı! İstanbul'da barajlarda su kaldı mı? İSKİ açıkladıYurt
# istanbul su kesintisi # iski su kesintisi
Çok Okunanlar
31 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
31 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
31 Ağustos günü havalar nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu, sıcaklar devam ediyor
31 Ağustos günü havalar nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu, sıcaklar devam ediyor
Paralar önce Tarkan'a şimdi de Gülşen'e gitti!
Paralar önce Tarkan'a şimdi de Gülşen'e gitti!
Altın fiyatları düştü mü? 31 Ağustos günü altın fiyatları nasıl etkilendi?
Altın fiyatları düştü mü? 31 Ağustos günü altın fiyatları nasıl etkilendi?
Ferhan Şensoy ölüm yıl dönümünde anılıyor!
Ferhan Şensoy ölüm yıl dönümünde anılıyor!
Öne Çıkanlar Türkiye’nin Kurtuluşu İçin Devrimci Yaklaşım! Vatan Partisi’nden Cumhurbaşkanı’na Öneriler!-Perinçek Türkiye’nin Kurtuluşu İçin Devrimci Yaklaşım! Vatan Partisi’nden Cumhurbaşkanı’na Öneriler!-Perinçek İstifa eden memur geri dönebilir mi? Memuriyete geri dönüş ne zaman olabilir? 2023 Güncel İstifa eden memur geri dönebilir mi? Memuriyete geri dönüş ne zaman olabilir? 2023 Güncel