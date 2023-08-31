Üsküdar'da su kesilecek! İSKİ duyurdu, İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?

İstanbul'da su sorunu büyümeye devam ediyor. Baraj doluluk oranları azalmaya devam ederken İstanbullular artık su kesintilerine ve şebeke arızalarına iyice alışmış durumda. Peki hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) duyurdu.

31 AĞUSTOS GÜNÜ HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANCAK?

Üsküdar'da yaşanacak su kesintisinin 15.00'e kadar sürmesi bekleniyor. Su kesintisinden ise Ferah Mahallesi sakinleri etkilenecek. İSKİ ise başka bir su kesintisi bildirmedi.