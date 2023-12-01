Üsküdar'da Tarihi Köşkte Yangın Çıktı

Üsküdar'da tarihi Ahmet Ratıp Paşa Köşkü'nde yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Üsküdar'da Tarihi Köşkte Yangın Çıktı
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Acıbadem Mahallesi Acıbadem Caddesi'nde restorasyon çalışması yürütülen Ahmet Ratıp Paşa Köşkü'nün bahçesindeki marangozhanenin çatısında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Marangozhanede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# İstanbul # Üsküdar # yangın
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