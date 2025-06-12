Uygunsuz paylaşım iddiasında vahşet yaşandı: İki genç feci şekilde dövüldü

Adana’da sosyal medyada uygunsuz içerik paylaştıkları iddia edilen iki genç, otoyol kenarında sopayla feci şekilde dövüldü. Saldırgan, yüzünü kaskla gizlerken, dehşet anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Uygunsuz paylaşım iddiasında vahşet yaşandı: İki genç feci şekilde dövüldü
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Olay, Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde başladı. İddiaya göre, İ.A. isimli kişi, sosyal medyada cinsel içerikli paylaşımlar yaptıkları öne sürülen iki genci mahalleden aldı. Gençleri Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu kenarına götüren İ.A., burada yüzünü tanınmamak için kaskla gizleyerek elindeki sopayla gençlere saldırdı.

Saldırı anı, olay yerinde bulunan başka bir kişinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, gençlerin defalarca sopayla darbedildiği ve korku içinde “Kurban olayım yapma” diyerek yalvardıkları duyuluyor.

Olayın görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, saldırgan ve olayın diğer şüphelilerine ilişkin polis ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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