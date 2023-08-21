Uyuşturucudan 13 yıl hapis cezası ile yargılanan şahıs 5 çeşit uyuşturucu ile yakalandı!

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan bir kişi 5 çeşit uyuşturucu, hassas terazi ve silahla yakalandı.

Uyuşturucudan 13 yıl hapis cezası ile yargılanan şahıs 5 çeşit uyuşturucu ile yakalandı!
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Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.D.'nin İlkadım ilçesi Çitlik Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi.

Uyuşturucudan 13 yıl hapis cezası ile yargılanan şahıs 5 çeşit uyuşturucu ile yakalandı! - Resim : 1

5 ÇEŞİT UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI!

Yapılan aramada, 8 paket 128,34 gram kokain maddesi 4 paket 237,88 gram metamfetamin maddesi, 4,29 gram esrar maddesi, 0,76 gram skunk maddesi, 12,87 gram kenevir tohumu, 21 kapsül sentetik ecza, 3 adet hassas terazi, 2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve değişik çaplarda toplam 38 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.D.'nin uyuşturucu ticaretinden yargılandığı mahkemece 13 yıl hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.


Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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