Üzerine kar ve buz kütlesi düştü, hayatını kaybetti

Üst sokaktan geçen biri, yerde yatan A.T.A'yı fark edip yanına giderek müdahale etti.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan A.T.A, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren A.T.A'dan acı haber geldi. 22 yaşındaki genç 26 Aralık akşamı hayatını kaybetti.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üzerine kar ve buz kütlesi düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, sosyal medya hesabından, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Arif Talat Algın (22) için paylaşımda bulundu.

Taziye dileklerini sunan Hacımüftüoğlu, "Elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Edebiyat Fakültesi öğrencimiz Arif Talat Algın kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve tüm Atatürk Üniversitesi camiasına başsağlığı ve sabırlar dilerim. Evladımızın ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.