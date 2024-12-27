Kızını beklerken aracında hayatını kaybetti! Erzurum'da ilginç ölüm

Erzurum'da üzücü bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Atatürk Üniversitesi yakınları oldu.

Edinilen bilgiye göre, üniversitenin mühendislik fakültesinde okuyan kızını akşam saatlerinde almaya giden 66 yaşındaki baba Hikmet G, aracın içinde beklemeye başladı.

Dersten çıkan kızı, aracın yanına gittiğinde büyük bir şok yaşadı. Hikmet G'nin kızı, aracın kapılarının kapalı ve babasının içerde hareketiz olduğunu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine okul önüne gelen aile yakınları ve çevredekiler, aracın arka camını kırdı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede, şoför koltuğunda oturan Hikmet G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hikmet G'nin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Esnaf olduğu belirtilen Hikmet G'nin kronik hastalıkları bulunduğu öğrenildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, aracın fakülte önüne gelişi ve park haline geçmesi yer alıyor.