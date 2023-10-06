Uzman Çavuş Recep Parlak Adıyaman'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Piyade Uzman Çavuş Recep Parlak, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde görev aldı. 11 Eylül'de teröristlerce yapılan taciz atışında yaralandı.



Tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Piyade Uzman Çavuş Recep Parlak'ın naaşı, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesine uğurlandı. Çağrı Cami bahçesinde tören düzenlendi.

Dabık Üs Bölgesine Yapılan Roketli Saldırıda Şehit Oldu

Şehit Parlak'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kozağaç köyü mezarlığında defnedildi.



Suriye'de görevli kıdemli başpolis Hüseyin Şimşek, Dabık üs bölgesine yapılan roketli saldırıda şehit oldu.



Şehit Şimşek için ilk tören Gaziantep'te yapıldı. Ardından şehidin naaşı askeri uçakla İzmir'e gönderildi.



Gaziamir İlçesi 15 Temmuz Şehitler Cami'nde cenaze namazı kılındı.



Şehit polisin naaşı, Bornava Işıkkent Polis Şehitliği'nde ebediyete uğurlandı.