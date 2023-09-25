Uzman Çavuşun Öldürülmesiyle İlgili Dava Sonuçlandı

Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada uzman çavuş bıçaklanarak öldürülmüştü. Uzman çavuşun öldürülmesiyle dava sonuçlandı.

Uzman Çavuşun Öldürülmesiyle İlgili Dava Sonuçlandı
Uzman Çavuşun Öldürülmesiyle İlgili Dava Sonuçlandı
Editör: Süleyman Daban
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Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlının tutuklanmasına karar verildi.

Diyarbakır'da uzman çavuş olduğu öğrenilen ve kardeşinin düğünü için Kayseri'ye gelen U.C.D'yi bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen F.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi.

Zanlı F.B. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı

Mimsin Mahallesi'nde 23 Eylül'de farklı düğün salonlarından çıkan iki grubun içerisinde bulunduğu araçlar kazaya karışmış, kazanın ardından gruplar arasında çıkan kavgada U.C.D ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi bıçakla yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan U.C.D. müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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