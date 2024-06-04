Uzman Yardımcılığı sınav sorularını sızdırdığı düşünülen 38 kişi gözaltında

2015'teki Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcılığı sınavı sorularının FETÖ mensuplarına sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma da 15 ilde toplam 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Uzman Yardımcılığı sınav sorularını sızdırdığı düşünülen 38 kişi gözaltında
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından tarafından konuya ilişkin açıklama yaptı. Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2015 yılı Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ üyelerince yazılı sınav öncesinde erişilen soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

SORULARI DUAYLA KODLAMIŞLAR


FETÖ'nün çalışma evlerine yönelik yapılan araştırmada, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' yazışma içeriklerinde genel olarak 'dua' kodlaması ile sınav öncesi soruların çalışma evlerine getirildiği, soruların verileceği kişilerin de konuşulup belirlendiği anlaşıldı.


Başsavcılık, bunun üzerine sınava giren kişilerin cevap kağıtlarında 18 şüpheli ile ByLock yazışma içerikleri incelenmesi sonucunda sınav sorularını verdiği tespit edilen 20 şüpheli olmak üzere 38 şüphelinin Ankara merkezli 15 ilde eş zamanlı gözaltına alınmasına karar verdi.

Birleşik Metal İşçileri Sendikası HMS Makina'da greve çıkıyorBirleşik Metal İşçileri Sendikası HMS Makina'da greve çıkıyorYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# fetö # sınav soru ve cevapları # gözaltı
Çok Okunanlar
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!
Kayseri'de uçak düştü
Kayseri'de uçak düştü
Sıcak havalarda bu hataları sakın yapmayın! Sağlığınızdan olmamak için dikkat!
Sıcak havalarda bu hataları sakın yapmayın! Sağlığınızdan olmamak için dikkat!
Avrupa gezisi düşünenler! İşte Euro kullanmayan Avrupa ülkeleri
Avrupa gezisi düşünenler! İşte Euro kullanmayan Avrupa ülkeleri
4 şehirde Kalkan-23 operasyonları!
4 şehirde Kalkan-23 operasyonları!
Öne Çıkanlar İsrail'deki protestolar Netanyahu'nun evinin önüne kadar geldi | ULUSAL HABER İsrail'deki protestolar Netanyahu'nun evinin önüne kadar geldi | ULUSAL HABER Kanuni Sultan Süleyman'ın o mektubu yıllar sonra ortaya çıktı! Kanuni Sultan Süleyman'ın o mektubu yıllar sonra ortaya çıktı!