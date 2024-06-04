Uzman Yardımcılığı sınav sorularını sızdırdığı düşünülen 38 kişi gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından tarafından konuya ilişkin açıklama yaptı. Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2015 yılı Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ üyelerince yazılı sınav öncesinde erişilen soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

SORULARI DUAYLA KODLAMIŞLAR



FETÖ'nün çalışma evlerine yönelik yapılan araştırmada, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' yazışma içeriklerinde genel olarak 'dua' kodlaması ile sınav öncesi soruların çalışma evlerine getirildiği, soruların verileceği kişilerin de konuşulup belirlendiği anlaşıldı.



Başsavcılık, bunun üzerine sınava giren kişilerin cevap kağıtlarında 18 şüpheli ile ByLock yazışma içerikleri incelenmesi sonucunda sınav sorularını verdiği tespit edilen 20 şüpheli olmak üzere 38 şüphelinin Ankara merkezli 15 ilde eş zamanlı gözaltına alınmasına karar verdi.