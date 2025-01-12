Valilik duyurdu: Motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu bisikletlere yasak

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kar yağışının etkili olduğu kentte trafik ve can güvenliğini sağlamak amacıyla bugünden itibaren motosiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına bir sonraki duyuruya kadar izin verilmeyecek.

Hava durumu tahminlerine göre, Edirne'de hafta boyunca en düşük sıcaklık -7, en yüksek sıcaklık ise 5 derece olacak. Kar yağışının hafta ortasına kadar devam etmesi bekleniyor.