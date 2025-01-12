Valilik duyurdu: Motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu bisikletlere yasak

Edirne Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu bisikletlerin trafiğe çıkışını yasakladı.

Mert Sagit Mert Sagit
Valilik duyurdu: Motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu bisikletlere yasak
Yayınlanma:

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kar yağışının etkili olduğu kentte trafik ve can güvenliğini sağlamak amacıyla bugünden itibaren motosiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına bir sonraki duyuruya kadar izin verilmeyecek.

Hava durumu tahminlerine göre, Edirne'de hafta boyunca en düşük sıcaklık -7, en yüksek sıcaklık ise 5 derece olacak. Kar yağışının hafta ortasına kadar devam etmesi bekleniyor.

Dünyanın en kötü yemekleri açıklandı: Türk yemeği de listede!Dünyanın en kötü yemekleri açıklandı: Türk yemeği de listede!Dünya
Edirne motorsiklet kurye
Günün Manşetleri
2 işçi hayatını kaybetti
Mark Zuckerberg'in casus yazılım uyarısı
Hakan Fidan'dan Suriye ile ilgili açıklama
Eski açılımcı Bülent Arınç'tan yeni açılıma öneri
Gazze'de can kaybı 46 bin 565'e yükseldi
İstanbul'da sağanak etkili oluyor
DEM Parti'den açılım süreciyle ilgili iktidara çağrı
Akaryakıt istasyonunda patlama
9 terörist etkisiz hale getirildi
Los Angeles'ta ölü sayısı 16'ya yükseldi
Çok Okunanlar
Marmara'da kar başladı: Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı Marmara'da kar başladı: Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı
Naci Görür 2 ili uyardı: "Deprem 10 büyüklüğünde hissedilecek, 'süre doldu'" Naci Görür 2 ili uyardı: "Deprem 10 büyüklüğünde hissedilecek, 'süre doldu'"
İŞKUR 2024 verileri: En çok istihdam edilen meslekler belli oldu İŞKUR 2024 verileri: En çok istihdam edilen meslekler belli oldu
BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak BEDAŞ duyurdu: 13 Ocak’ta o ilçelerde elektrik olmayacak
Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem