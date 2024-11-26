Valilik duyurdu: O ilçelerde eğitime ara verildi!

Ordu Valiliği, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Valilik duyurdu: O ilçelerde eğitime ara verildi!
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Valilikten yapılan açıklamada, özellikle iç kesimlerde yaşanan olumsuz hava koşullarının 27 Kasım 2024 Çarşamba günü eğitimi aksattığı belirtilerek şu ifadeler yer aldı:

"Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş ve Mesudiye ilçelerimizin tamamında, Kumru ilçemizin Yukarıdamlalı, Aşağıdamlalı, Ergentürk, Eskiçokdeğirmen, Güneycik, Erikçeli, Konaklı ve Divantürk mahallelerindeki okullarda, Ünye ilçemizin Pelitliyatak Mahallesi’ndeki okullarda, Ulubey ilçemizin taşıma merkezli tüm okullarında ve bu bölgelerde bulunan resmi ile özel eğitim-öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verilmiştir.”

Valilik, bu ilçelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağını açıkladı.

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