Bahçeli’den İmralı çağrısı: CHP'den destek geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan ile DEM Grubu gecikmeksizin yüz yüze görüşmeli çağrısı yaptı. Bahçeli’nin çağrısıyla eş zamanlı olarak DEM Parti de İmralı’ya gidiş izni için Adalet Bakanlığı’na başvurdu.

Adnan Türkkan Adnan Türkkan
Bahçeli’den İmralı çağrısı: CHP'den destek geldi
Yayınlanma:

Meclis'in kürsülerinde ve koridorlarında Abdullah Öcalan konuşuldu. Buna da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli alan açtı. Bahçeli partisinin grubundan PKK Lideri Abdullah Öcalan ile DEM Parti'nin gecikmeden yüz yüzde görüşmesini istedi:

"İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz."

MHP’den sonra aynı salonda toplanan DEM Parti grubundan “çözümün ve aklın yolu bir” açıklaması geldi. DEM Parti, Bahçeli’nin çağrısının hemen ardından Öcalan ile görüşme için Adalet Bakanlığına başvuru yaptı.

CHP’den meclis odaklı olacaksa “biz de varız” açıklaması geldi:

"Sayın Bahçeli geçen ay bir açıklama yaptı o açıklamasının arkasında durduğunu defalarca söyledi. bugün de söyledi. Şehit gelmeyecekse annelerin gözyaşı dinecekse, meclis odaklı samimi şeffaf ve toplumsal mutabakata dayalı bir iş olacak bütün partiler içinde olacak Biz de oluruz diyoruz."

DOĞU PERİNÇEK'TEN AÇIKLAMA

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bu açıklamaların PKK’yı hükümetin ortağı haline getirmeyi hedeflediğini söyledi:

"Devlet Bahçeli de Atlantik sisteminin Türkiye’ye dayattığı PKK’yı hükümet haline getirmek, Türkiye himayesinde Kürdistan planını hayata geçirmek… Devlet Bahçeli’nin ısrarlı çaba içinde olduğunu görüyoruz. Tabii bu büyük infial yarattı Türk milleti bunu kabul etmeyecek."

Prof. Dr. Sami Şekeroğlu son yolculuğuna uğurlandıProf. Dr. Sami Şekeroğlu son yolculuğuna uğurlandıKültür Sanat
FETÖ yöneticilerinden Naci Tosun'un örgüt üyesi oğlu Seyfullah Tosun tutuklandıFETÖ yöneticilerinden Naci Tosun'un örgüt üyesi oğlu Seyfullah Tosun tutuklandıGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

devlet bahçeli Özgür Özel abdullah öcalan
Günün Manşetleri
Bakan Güler'den kılıçlı yemine ilişkin açıklama
Bahçeli’den İmralı çağrısı
30 şehirde Gürz-27 operasyonları
İstanbul'da hastane yangını
Devlet Bahçeli'den Ahmet Türk'le ilgili açıklama
"Sağlık hizmeti kamulaştırılmalı insan sağlığı özel çıkarcılıktan kurtarılmalıdır"
Devlet Bahçeli'den İmralı ve DEM Parti çağrısı
"Zap'ta da kilit kapatılmıştır"
ABD'den ateşkesle ilgili kritik açıklama
18 şehirde Gürz-26 operasyonları
Çok Okunanlar
Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman?
Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması
Hamas'tan İsrail askerlerine başarılı operasyon Hamas'tan İsrail askerlerine başarılı operasyon
Sigara ve alkole zam yolda! Artışlar ne kadar olacak? Sigara ve alkole zam yolda! Artışlar ne kadar olacak?
"Zap'ta da kilit kapatılmıştır" "Zap'ta da kilit kapatılmıştır"