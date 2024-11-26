Bahçeli’den İmralı çağrısı: CHP'den destek geldi

Meclis'in kürsülerinde ve koridorlarında Abdullah Öcalan konuşuldu. Buna da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli alan açtı. Bahçeli partisinin grubundan PKK Lideri Abdullah Öcalan ile DEM Parti'nin gecikmeden yüz yüzde görüşmesini istedi:

"İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz."

MHP’den sonra aynı salonda toplanan DEM Parti grubundan “çözümün ve aklın yolu bir” açıklaması geldi. DEM Parti, Bahçeli’nin çağrısının hemen ardından Öcalan ile görüşme için Adalet Bakanlığına başvuru yaptı.

CHP’den meclis odaklı olacaksa “biz de varız” açıklaması geldi:

"Sayın Bahçeli geçen ay bir açıklama yaptı o açıklamasının arkasında durduğunu defalarca söyledi. bugün de söyledi. Şehit gelmeyecekse annelerin gözyaşı dinecekse, meclis odaklı samimi şeffaf ve toplumsal mutabakata dayalı bir iş olacak bütün partiler içinde olacak Biz de oluruz diyoruz."

DOĞU PERİNÇEK'TEN AÇIKLAMA

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bu açıklamaların PKK’yı hükümetin ortağı haline getirmeyi hedeflediğini söyledi:

"Devlet Bahçeli de Atlantik sisteminin Türkiye’ye dayattığı PKK’yı hükümet haline getirmek, Türkiye himayesinde Kürdistan planını hayata geçirmek… Devlet Bahçeli’nin ısrarlı çaba içinde olduğunu görüyoruz. Tabii bu büyük infial yarattı Türk milleti bunu kabul etmeyecek."