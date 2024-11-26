Prof. Dr. Sami Şekeroğlu son yolculuğuna uğurlandı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema Televizyon bölümü kurucularından, hayatını Türk sinemasına adayan Profesör Doktor Sami Şekeroğlu son yolculuğuna uğurlandı. Şekeroğlu’nun son yolculuğunda ailesi, sevenleri ve öğrencileri yalnız bırakmadı.

Barış Dikmen Barış Dikmen
Prof. Dr. Sami Şekeroğlu son yolculuğuna uğurlandı
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 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema televizyon bölümü kurucularından, hayatını Türk sinemasına adayan Profesör Doktor Sami Şekeroğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Törene katılan öğrencilerinden biri, Şekeroğlu'nun hem eğitim hayatında hem de Türk sinemasının gelişimindeki katkılarının altını çizdi:

“Sami Hoca bizim için çok kıymetliydi. Eğitim aldığımız kurumu kendi emekleriyle inşa etti ve bize devretti. Onun sayesinde büyük bir kültür mirasına sahibiz.”

Profesör Şekeroğlu'nun Türk sinemasının arşivlenmesinde ve birçok filmin restore edilmesinde büyük emeği bulunuyor.

Sinema eleştirmeni Atilla Dorsay, onun çalışmalarına dair şu sözleri kaydetti:
“Sami Şekeroğlu, Türk sinemasına çok büyük katkılar sundu. Eski filmleri buldu, onardı ve bugün hala izlediğimiz birçok klasiği onun sayesinde tanıyoruz. Kendi çalışmalarımda da onun arşivinden faydalanma şansına sahip oldum.”

Sami Şekeroğlu, Sinema alanındaki katkıları nedeniyle 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne de layık görülmüştü.

Akademisyen ve meslektaşı Caner Kavit, onun disiplinli çalışma anlayışını ve sinema fakültesine olan adanmışlığını şu sözlerle dile getirdi:

“Sinema eğitiminin kurucusu olmasını da göz önüne alırsak, önemini daha iyi anlıyoruz. Fakülteyi adeta evi gibi gören, özverili ve disiplinli bir hocaydı.”

Bir Sinema Ustası Sonsuzluğa Uğurlandı

87 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Sami Şekeroğlu’nun cenaze namazı, Levent Afet Yolal Camii’nde kılındı. Törenin ardından Hasdal Mezarlığı’nda toprağa verilen Şekeroğlu, sinema camiasının ve sevenlerinin dualarıyla uğurlandı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

sinema son yolculuğuna uğurlandı
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