Yol çöktü: İki kamyon çukura düştü

İstanbul Güngören’de İSKİ ekiplerinin su kaçağı şikayeti üzerine başlattığı çalışma sırasında yol çöktü ve iki kamyon çukura düştü.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yol çöktü: İki kamyon çukura düştü
Yayınlanma:

Olay, saat 15.00 sıralarında Güngören Sanayi Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ ekipleri, su kaçağı ihbarı üzerine bölgede çalışma başlattı. Ancak çalışma sırasında yolun çökmesi sonucu, İSKİ’ye ait bir kamyon ve yol kenarında park halindeki başka bir kamyon oluşan çukura düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınarak cadde çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Çökmenin nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor.

Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması! Bakan Vedat Işıkhan duyurduAsgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması! Bakan Vedat Işıkhan duyurduEkonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

istanbul kazı çalışmaları
Günün Manşetleri
30 şehirde Gürz-27 operasyonları
İstanbul'da hastane yangını
Devlet Bahçeli'den Ahmet Türk'le ilgili açıklama
"Sağlık hizmeti kamulaştırılmalı insan sağlığı özel çıkarcılıktan kurtarılmalıdır"
Devlet Bahçeli'den İmralı ve DEM Parti çağrısı
"Zap'ta da kilit kapatılmıştır"
ABD'den ateşkesle ilgili kritik açıklama
18 şehirde Gürz-26 operasyonları
Terör soruşturmasında 50 şüpheli için gözaltı kararı
Naci Görür depremden sonra uyardı
Çok Okunanlar
Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman?
Terör soruşturmasında 50 şüpheli için gözaltı kararı Terör soruşturmasında 50 şüpheli için gözaltı kararı
Devlet Bahçeli'den İmralı ve DEM Parti çağrısı Devlet Bahçeli'den İmralı ve DEM Parti çağrısı
Bakan Yaşar Güler, komisyonu terk mi etti? Bakan Yaşar Güler, komisyonu terk mi etti?
"Zap'ta da kilit kapatılmıştır" "Zap'ta da kilit kapatılmıştır"