Yol çöktü: İki kamyon çukura düştü

Olay, saat 15.00 sıralarında Güngören Sanayi Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ ekipleri, su kaçağı ihbarı üzerine bölgede çalışma başlattı. Ancak çalışma sırasında yolun çökmesi sonucu, İSKİ’ye ait bir kamyon ve yol kenarında park halindeki başka bir kamyon oluşan çukura düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınarak cadde çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Çökmenin nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor.