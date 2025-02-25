Valilik duyurdu: Özel bölge ilan edildi

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğin sağlanması, şiddet olaylarının önlenmesi ve yaşanabilecek olumsuzlukların engellenmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında karar alındığı bildirildi.

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerler şöyle sıralandı:

Şırnak merkez ilçesi sınırlarında: Bestler-Dereler,

Güçlükonak ilçesinde: Gabar Dağı,

Merkez, Cizre ve Silopi ilçelerinde: Cudi Dağı,

Silopi ve Uludere ilçelerinde: Kurt Dağı,

Beytüşşebap ilçesinde: Kelmehmetler, Dönmezler, Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa bölgeleri, Suhurpaşa Yaylası,

Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde: İncebel Dağları, Faraşin, Altındağları, Oymakaya bölgesi.

Söz konusu bölgelerin koordinatlarının valiliğin internet sitesinde yayımlandığı belirtilirken, vatandaşların bu alanlara izinsiz giriş yapmamaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.