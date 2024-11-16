Valilik duyurdu: Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine 2 günlük yasak

Bitlis Valiliği, il genelinde yapılacak toplantı, gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları ve benzeri etkinliklerin 2 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Valilik duyurdu: Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine 2 günlük yasak
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Valilik tarafından yapılan açıklamada, dünya genelindeki gelişmelere ve ülke gündemine dair Bitlis’te de çeşitli siyasi partiler, sendikalar, dernekler ve bireyler tarafından halkı bilgilendirmek veya kamuoyu oluşturmak amacıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiği belirtildi.

Bu etkinliklerin, terör örgütleri veya provokatif gruplar tarafından eylem amaçlı kullanılabileceği endişesiyle, kamu düzeni ve güvenliğini tehdit edebilecek unsurlar nedeniyle, şiddet içerikli eylemler ve izinsiz protestoların önlenmesi amacıyla tedbir alındığı ifade edildi. Valilik, toplumsal hassasiyetleri hedef alan olası provokasyonların engellenmesi gerektiğini vurguladı.

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