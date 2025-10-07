Valilik uyardı: Akşam saatlerinden itibaren etkili olacak!

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine yer verdi. Açıklamada, Ankara’nın kuzeybatısında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ayrıca beklenen kuvvetli yağış nedeniyle “sarı” kodlu uyarı yayımladı.

Yağışların akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenirken, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.