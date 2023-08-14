Van göçmen kaçakçılığı operasyonu ile uyandı: 3 kişi tutuklandı

Van'da son bir haftadır düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçaklığı yapan 3 kişi gözaltına alındı.

Van göçmen kaçakçılığı operasyonu ile uyandı: 3 kişi tutuklandı

Van’da son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik 6-13 Ağustos tarihleri arasında 2 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 1 kişi serbest bırakıldı" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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