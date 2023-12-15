Van İran Sınırındaki Güvenlik Duvarının 170 Kilometresi Tamamlandı

Van-İran sınırına örülen güvenlik duvarının 170 kilometresi tamamlandı. Duvarla yasa dışı geçişlerin, kaçakçılık faaliyetlerinin ve terörist sızmasının engellenmesi amaçlanıyor.

Van İran Sınırındaki Güvenlik Duvarının 170 Kilometresi Tamamlandı

İran sınırında 170 kilometrelik güvenlik duvarı tamamlandı. Mehmetçik hendek, gözetleme sistemleri ve insansız hava araçlarıyla sınırda kuş uçurtmuyor.

Komşu ülke ile olan 295 kilometrelik sınır hattının güvenliğinin sağlanması ve yasa dışı faaliyetlere kapatılması amacıyla yürütülen güvenlik duvarı çalışmaları devam ediyor.

Duvar yapımı sırasında gözetleme kulesi ile hendek kazma işlemleri de beraber yürütülüyor. Sınırdan yasa dışı geçişlerin tamamen önlenmesi için güvenlik duvarının önüne 4 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde hendek kazılıyor.

Sınır hattında şu ana kadar, bazı bölgelerde 2 sıra olacak şekilde 346 kilometre hendek kazımı yapıldı.

Özel Mayın Arama ve Temizleme Tabur Komutanlığı ekipleri, duvar örme ve hendek kazma çalışmalarının daha güvenli yürütülebilmesi için sınırdaki mayınları temizliyor. Ardından güvenlik duvarı inşa ediliyor.

Gece gündüz görev yapan güvenlik güçleri, sınırdan geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri dengelliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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