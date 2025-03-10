Van-Tahran tren seferleri 5 yıl sonra yeniden başladı

İran'ın başkenti Tahran'dan 7 vagonlu ve 280 yolcu kapasiteli tren, dün saat 12.35'te hareket ederek, öğle saatlerinde Van Garı'na ulaştı. Yaklaşık 22 saatlik yolculuğun ardından 200 İranlı yolcu, Van Vali Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, İl Jandarma Komutanı Adem Şen, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Şems Çakıroğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, TCDD Van Lojistik Müdürü Tahirhan Gencer, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ve diğer kurum amirleri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, seferlerin yeniden başlamasının Van için çok önemli ve heyecan verici bir gelişme olduğunu belirtti. Türkmenoğlu, şunları söyledi:

"Tahran'dan dün hareket eden 7 vagonlu tren, ilimize ulaştı. Yolcularımızı karşıladık. Seferler haftada iki kez yapılacak. Van ile Tahran arasında bir köprü kuruldu. Bugün Van'dan Tahran'a gidecek trenimizin biletleri tamamen tükenmiş durumda. Bu da bizim çalışmamızın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Geçen yıl Van'a 720 bin İranlı turist geldi, bu yılki hedefimiz ise 1 milyon. Bu gelişmeler ekonomimize önemli katkılar sağlıyor. Başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ederim."

TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Şems Çakıroğlu, Türkiye ve İran arasındaki demir yolu işbirliğinin yalnızca yolcu taşımacılığıyla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda kültürel etkileşimlere de katkı sağlayacağını vurguladı. Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Geçmişte de bu seferler yapılıyordu. İran-Türkiye arasında on binden fazla yolcu taşımıştık. Şu anki yoğunluk, seferlerin ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor. 280 kişi kapasiteli trenimiz, 1070 kilometrelik güzergahta 22 saatte Van'a ulaştı. Bu tür seferlerin artarak devam etmesini bekliyoruz. Özellikle İran'dan büyük ilgi var. Biletler, gişelerden ve internet üzerinden satışa sunuldu."

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, tren seferlerinin bölgesel kalkınma, ülkeler arası ilişkiler ve turizm hareketliliğine katkı sağlayacağını belirterek, seferlerin sürdürülebilirliğini talep etti. Takva, "Tren seferleri, iki ülke arasındaki ticaret ve turizm bağlarını güçlendirecektir. Bu gelişmelerden memnuniyet duyuyoruz." dedi.

İranlı turistler de trenle yapılan yolculuktan memnun kaldıklarını belirtti. Saher Semsami, "Trenle rahat bir yolculuk yaptık. Her şey yolunda gitti. Van çok güzel, alışveriş yapmayı planlıyoruz. Bize bu fırsatı sundukları için yetkililere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. Elnaz Vazife ise, "Ailemle tatil yapmak için Van'ı tercih ettik. Trenle güzel bir yolculuk yaptık. Van'da gezilecek çok yer var, burada çok güzel karşılandık. Türkiye'yi çok seviyoruz." şeklinde konuştu.

Seferlerin detayları:

Van'dan Tahran'a trenler, pazartesi ve perşembe günleri saat 20.00'de hareket edecek. Tahran'dan Van'a ise pazar ve çarşamba günleri saat 12.35'te yola çıkacak.