Van'da bazı alanlar 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Van'ın Çatak ilçesinde bazı alanlar 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Mert Sagit Mert Sagit
Van'da bazı alanlar 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
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Valilikten yapılan açıklamada milli güvenlik, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının amaçlandığı belirtildi.

Bu kapsamda ilçedeki Kat Dağı, Kervanyayla, Tayanyayla, Karataş Çukurları, Köpekçayırı, Ayı Deresi, Belbuka, Deri Tepe, Siyahtaş Tepe, Elma Tepe, Kesilmez Tepe, Tarın Tepe, Musa Dağı, Çelik Tepe, Aşiret Tepe, Kızılkaya Tepe'de belirlenen koordinatlar arasında kalan alanların 24 Eylül-9 Ekim tarihlerinde 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

- Vatandaşlarımızın bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgelere izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66. maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır.
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