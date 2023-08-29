Van'da cip devrildi! 4 kişi yaralandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Cipin devrilmesiyle meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Van'da cip devrildi! 4 kişi yaralandı
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Van'ın Gürpınar ilçesinde Hoşap mahallesi yakınlarında trafik kazası meydana geldi.

Trafik kazasında, Irak plakalı bir cip, kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza çevredekiler tarafından yetkilere bildirildi. Olay yerine sağlık, jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri geldi.

Kazada 4 kişinin yaralandığı belirlenirken yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# van # trafik kazası
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