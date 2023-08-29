Nevşehir'de feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi. 2 kişi de yaralandı.
Nevşehir-Ürgüp Karayolu Üç Güzeller mevkisinde, bir otomobil karşı istikametten gelen başka bir otomobil ile çarpıştı.
Haber verilmesinin ardından olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri kontrollerinde, 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralı iki kişi ise ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazanın ardından bir süre ulaşıma kapanan yol, belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.