Nevşehir'de feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti

Nevşehir-Ürgüp Karayolu Üç Güzeller mevkisinde, bir otomobil karşı istikametten gelen başka bir otomobil ile çarpıştı.

Haber verilmesinin ardından olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri kontrollerinde, 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralı iki kişi ise ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazanın ardından bir süre ulaşıma kapanan yol, belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.