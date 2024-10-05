Van'da kaybolan Rojin Kabaiş aranıyor! Arama çalışmalarında 8. güne girildi

Van'da 27 Eylül Cuma gününden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarının sekizinci gününde ekipler tarafından termal kameralarla arama gerçekleştiriliyor.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Van'da kaybolan Rojin Kabaiş aranıyor! Arama çalışmalarında 8. güne girildi
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Van'da üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ten 27 Eylül Cuma gününden bu yana haber alınamıyor.

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Kabaiş'in bulunması için ekiplerin yanı sıra termal kameralı dron ile hem gölde hem de kıyıda arama yapılıyor.

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Büyükşehir Belediyesi dalgıçlarının yer aldığı çalışmalarda, su altı görüntüleme cihazı kullanılarak gölün derinlikleri taranıyor.

Van'da kaybolan Rojin Kabaiş aranıyor! Arama çalışmalarında 8. güne girildi - Resim : 1

Koruma Daire Başkanlığına bağlı Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğünce gönderilen yandan taramalı sonar cihazının da kullanıldığı çalışmalarda, çevredeki her yer kontrol ediliyor.

Kabaiş'in ailesi ve yakınları ise çalışmaların yürütüldüğü bölgedeki bekleyişlerini sürdürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

van Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rojin Kabaiş
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