Van’da yürek burkan kaza: Ölü sayısı 8'e yükseldi
Van-Hakkari kara yolunda yolcu minibüsü ile kapalı kasa kamyonetin çarpıştığı kazada ölü sayısı 8’e çıktı. Kazada hayatını kaybedenlerden biri, olay yerinde görevli ambulans sürücüsünün kardeşi çıktı. Kazada 11 kişi de yaralandı, 3’ünün durumu ağır.
Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli yakınlarında dün meydana gelen trafik kazasında 34 GCR 604 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen 06 BYD 614 plakalı kapalı kasa kamyonet çarpıştı. Korkunç kazada olay yerinde 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
HASTANEDE BİR KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ
Kazada ağır yaralanan Yıldız Erik, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece ölü sayısı 8’e yükseldi. Kazada yaşamını yitiren diğer isimler ise Selim Kaya, Gülcan Kaya, Fadıl Korkmaz, Mehmet Yacan, Dindar Engin, Erkan Koç ve Metin Kandemir olarak açıklandı.
ACI TESADÜF: KARDEŞİNİN CENAZESİYLE KARŞILAŞTI
Kazanın en yürek burkan detaylarından biri ise Hakkari 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi’nde görevli ambulans şoförü Şaban Kaya’nın yaşadığı trajediydi. Hasta naklinden dönerken kazaya denk gelen Kaya, olay yerinde hayatını kaybedenler arasında kardeşi Selim Kaya’nın da olduğunu fark etti. Büyük bir şok yaşayan Kaya’yı, meslektaşları ve çevredeki vatandaşlar teselli etti.
Kazada 3’ü ağır olmak üzere toplam 11 kişi de yaralandı. Yaralıların çeşitli hastanelerde tedavileri sürerken, bazılarının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı