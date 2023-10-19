Vanlı Vatandaşlar Büyük Otogar İstiyor
Van'ın otogar ihtiyacı gündeme geldi. Konum olarak şehir merkezinde iyi bir yere sahip ancak esnaf küçük olmasından şikayetçi. Şoförler ve firma sahipleri de mazot fiyatlarından yakınıyor.
Van Otogarı şehir merkezine yürüyüş mesafesinde, ancak binası ihtiyacı karşılamıyor.
Şehir büyüdü, nüfus arttı, özellikle İran’dan giden turist sayısında patlama yaşanıyor. Otogar artık yükü kaldıramıyor.
Van halkı ve otogar esnafının talebi ortak. Mevcut otogar 2011 yılında yaşanan depremden sonra geçici olarak yapılmış. Esnaf artık yenilik istiyor.
Ulusal Kanal'a konuşan esnaf yetkililere seslendi. Otogar sorunu dışında mazot fiyatları da firma sahiplerini zor durumda bırakıyor. Esnaf yakıtta indirim bekliyor.
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