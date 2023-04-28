Vatan Partisi adayları söz verdi: "Meclis'te sesiniz olacağız"

İstanbul'da seçim çalışması yürüten Vatan Partisi adaylarının adresi Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği oldu.

Vatan Partisi MYK üyesi ve milletvekili adayı Şule Perinçek, müzisyen Ali Ulusoy, gazeteci Emine Sağlam Akfırat MESAM Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ergül ve sanatçı Ekrem Ataer ile görüştü.

Perinçek, yetki istediklerini söyledi.

Vatan Partisi'nden İstanbul 2. bölgede 3. sıradan milletvekili olan Banu Noyan, Omurilik Felçlileri Derneğini beraberindeki heyetle ziyaret etti. Engellilerin talepleri net. Noyan Ulusal Kanal yayınında da çalışmalarını anlattı.

Edirne'de Vatan Partisi'nden 4 aday seçime giriyor. Çalışmalar aralıksız sürüyor.

Sistem siyasetinden bunalan vatandaşlara Vatan Partisi’nin adayları ilaç gibi geldi. Antalya Kepez ilçesi Varsak Pazarı’nda kuru siyaset değil çözüm öne çıktı.

Vatan Partisi 1’inci Sıra Milletvekili Adayı Serdar Üsküplü, Antalyalılara Üretim Devrimi Programını aktardı.

Antalyalılar, ülke gerçeklerine kayıtsız siyasetçilere tepki gösterdi. Vatandaşlar, Vatan Partisi’nin siyasetteki etkisine güveniyor.

Bu görüntüler de Mersin'den. Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Silifke ilçelerinde esnaf ziyaret edildi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in mektubu esnafa dağıtıldı. Yetki istendi.

Çorum milletvekili adayları da kenti karış karış geziyor.

2008 yılında FETÖ'nün baskıları sonucu Harp okulunu bırakmak zorunda kalan birinci sıra adayı Ümit Faruk Yenici ve Mimar Mehmet Patlar birçok derneği ziyaret ediyor.