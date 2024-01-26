Vatan Partisi Ankara'da köylülerle buluştu

Yetmedi köylüye bir darbe de büyükşehir yasasından geldi. Bölgenin bir kısmı mahalle bir kısmı köy diye ayrıldı. Mera alanları ormana gitti, köyde hayvancılık bitme noktasına geldi. Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Utku Reyhan köylülerle bir araya geldi sorunları ve çözümleri konuştu.

Vatan Partisi, Ankara'nın köylerindeki çiftçilerin sorunlarına çare arıyor. Vatan Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Utku Reyhan, Ankara İl Başkanı Nusret Senem ve Polatlı İlçe Başkanı İsmail Dereköy Polatlı’nın Basri köyünde yurttaşlarla bir araya geldi.



Köy kahvesindeki vatandaşlar, Vatan Partili yöneticilere sorunlarını anlattı. 20 yılı aşkın süredir köyde su sorunu yaşanıyor. Köylü su bulamazken vatandaşın arazisindeki kuyudan çıkan suyun Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başka bir yere aktarıldığı belirtildi.



Büyükşehir Yasası ile de Basri Köyü'nün başı dertte. Bölgenin bir kısmı mahalle bir kısmı köy diye geçiyor. Yasa ile köylünün mera alanları orman arazisine gitti ve böylece hayvancılık bitti.



Vatan Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Utku Reyhan da köylünün sorunlarına çözüm için yetki istedi.