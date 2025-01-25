Vatan Partisi, Antalya'da açılıma karşı alanlara çıktı

Vatan Partisi, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı yeni açılım girişimlerine karşı alana çıktı. Antalya İl Başkanı Ahmet Özbay, açılımın meclisteki aktörlerini Türk milletinin vicdan sesine kulak vermeye çağırdı. Antalyalılar "Hakkımızı helal etmiyoruz" dediler.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Vatan Partisi, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı ABD-İsrail projesi açılım girişimlerini karşı bu kez Antalya'dan ses yükseltti.

Antalya Kapalıyol'da açıklama yapan Vatan Partisi İl Başkanı Ahmet Özbay açılımcı partilere seslendi.

Ahmet Özbay, "2014 yılında başlatılan çözüm süreci 24 Temmuz 2015’te hendeklere gömülmüştür. Yeni açılımın da varacağı sonuç aynıdır. PKK/DEM Parti’yle müzakere ederek iç cephede birlik sağlanmaz, olsa olsa Türkiye bölünür. PKK/DEM Parti’yle birlikte Anayasa yapılmaz, Anayasa yıkılır. Ortada bir Kürt sorunu yokken İmralı Heyeti’nin sistem partileri tarafından kabul edilip etrafa gülücükler dağıtılması, terörle mücadelede yakınlarını şehit veren yurttaşlarımız, organ kaybına uğrayan gazilerimiz için büyük bir zulümdür." dedi.

Antalyalı vatandaşlar da açılımın meclisteki aktörlerine tepki gösterdi.

Anneler terörle müzakerenin önünü açan partilere haklarını helal etmediklerini söyledi. Antalyalı anneler terörle müzakereye karşı.

Gazi yakını olan genç, "Amcam bacağını boşuna mı feda etti?" diye sordu.

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