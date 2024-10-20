Vatan Partisi emekçilerle omuz omuza

Türk İş Konfederasyonu öncülüğünde yapılan tarihi mitingde Vatan Partisi de emekçilerle omuz omuzaydı. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, yeni bir dönemin habercisi olan mitingde Ulusal Kanal'a değerlendirmeler yaptı. İşçilerin talepleri için sistemin çıkmazda olduğunu vurgulayan Bursalı, "Üreticilerimiz hükümet olma sorunu ile karşı karşıyadır" dedi ve ekledi:

- Ankara Ankara olalı böyle bir miting görmedi dedi Ergün Atalay. Çok haklı. Gerçekten öncelikle Ergün Atalay başkanımızı, genel başkanları ve Türk-İş'i kutluyoruz. Tebrik ediyoruz. Türkiye işçi sınıfı ağırlığını, gücünü, yumruğunu Ankara Tandoğan'da tarihi bir mitingle ortaya koydu.

Vatan Partisi, ekonomik çıkmaza karşı Türkiye'nin en büyük işçi örgütü olan Türk İş Konfederasyonu ile omuz omuza olduğunu bir kez daha gösterdi.

- Biz Vatan Partisi olarak sonuç almak istiyoruz. İşçi sınıfının, sanayicilerin, çiftçilerin, bütün üretici sınıfların sonuç alacağı bir döneme girilmiştir. Çözüm vardır. Türkiye büyük karara doğru, üretim devrimine doğru gitmektedir. Bugün başta işçi sınıfının olmak üzere üreticilerimizin sorunu hükümet olma sorununa dayanmıştır. Üreticilerimiz hükümet olma sorunu ile karşı karşıyadır.

Ankara Tandoğan Meydanı'nda yapılan işçi mitingine Vatan Partisi de katıldı. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, sorunların çözümü için üreticilerin hükümet olması gerektiğini vurguladı.

- Burada talep edilen sorunların kaynağı var, çözümü var. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bunu anlatıyor. Türkiye'nin bankalarında 350 yatan milyar dolar altın kasalarında kilitli. Yurtdışına kaçırılan 500 milyar dolar parası. Bu kaynakları bir araya getirseniz işçi sınıfını, üretici sınıflarının sorunu çözecek... bunu süreçlere dahil edecek. Yumruğu güçlü hükümet lazım. Vatan Partisi lazım. Ergün Başkanımızın da yumruğu güçlü. Ona güveniyoruz.

Sistem partilerinin çözümsüz olduğunu belirten Bursalı, Türk halkının sistemin dışına çıktığına dikkat çekti.