Vatan Partisi üyesi Cüneyt Doğan hayata veda etti
Denizli’de Vatan Partisi üyesi İbrahim Cüneyt Doğan hayatını kaybetti. Doğan, düzenlenen cenaze töreniyle sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
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Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Vatan Partisi üyesi İbrahim Cüneyt Doğan, Denizli’de yaşamını yitirdi.
Doğan’ın cenazesine ailesi, yakınları ve partili dostları katıldı.
İbrahim Cüneyt Doğan, kılınan cenaze namazının ardından Çakmak Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Vatan Partisi Denizli İl Başkanı Mehmet Çobanoğlu, Doğan’ın anısını yaşatacaklarını ifade etti.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi