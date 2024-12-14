Vatandaş BEDAŞ'tan şikayetçi

İstanbul’da yaşayanlar BEDAŞ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nden şikayetçi. Elektrik kesintilerinin arttığı kentte vatandaş saatlerce, günlerce elektriksiz kalıyor. BEDAŞ arıza kayıtları oluşturup sorunu günlerce öteliyor. BEDAŞ’ın sorumsuzluğundan çocuklar ve yaşlılar birinci derecede etkileniyor.

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Vatandaş BEDAŞ'tan şikayetçi
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İstanbullular, BEDAŞ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nden şikayetçi.

Planlı ve plansız elektrik kesintilerinin arttığı İstanbul’da vatandaş saatlerce, günlerce elektriksiz kalıyor. Elektrik kesintileri nedeniyle kış günü soğukta kalan vatandaşın evindeki elektrikli cihazlar çalışmıyor.

BEDAŞ’ın bu duyarsızlığı çocuklar ve yaşlıları doğrudan etkiliyor. BEDAŞ arızaları öteleyerek halk sağlığını da tehlikeye atıyor.

Vatandaş, BEDAŞ çağrı merkezini arayıp arıza kaydı oluşturduğunda ise sonuç alamıyor. Arıza kaydını alan BEDAŞ, arızayı gidermediği gibi vatandaşa da konuyla ilgili herhangi bir bilgi vermiyor.

Herhangi bir yetkiliyle görüşemeyen vatandaş, çareyi sosyal medya mesajlarında arıyor. Saatlerce günlerce elektriksiz kalan İstanbullu sosyal medyada isyan ediyor.

İstanbullular devlet yetkililerinden BEDAŞ sorununa el atmasını bekliyor.

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