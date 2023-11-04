Veni Vidi Vici'ye Müze Ödülü!

Tokat'ta yeni açılan Veni Vidi Vici Kent Müzesi ödül kazandı.

Veni Vidi Vici'ye Müze Ödülü!
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Zile Kalesinde, belediye tarafından açılan Veni Vidi Vici Kent Müzesi ödül aldı.


Müzenin ödülünü Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın'a verdi. Başkan Sargın, “Başlamak bitirmenin yarısı derler. Müzemizi binlerce insan geziyor. Kent müzemiz bölge turizminde bir destinasyon noktası oldu” dedi.


Tokat Yağıbasan Medresesinde yapılan ödül törenine, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, STK temsilcileri ve birim müdürleri katıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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