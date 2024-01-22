Vitamin ve mineral deposu defne yaprağı

Doğalgaz sayıcına bu işlemi yaptırmayanlar dikkat! Yapmayanlar 10 bin TL ödeyecek!

Açıp kapatarak tasarruf edilebilir mi? Doğalgaz faturasını düşürmek için yapıyoruz ama...

Kolajene bir avuç para vermeye son! Bu besinin içinde doğal ve en güçlü kolajen var