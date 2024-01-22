Vitamin ve mineral deposu defne yaprağı

Birçok vitamin ve mineral kaynağı olan defne yaprağı sofralarımıza ulaşana kadar hangi işlemlerden geçiyor? Ulusal Kanal Muhabiri Özgür Doğu Saymaz, İzmir’in Beydağ ilçesinde defne yaprağının hikayesini haberleştirdi.

Editör: Özgür Doğu Saymaz

Genellikle yemeklerde kullanılan defne yaprağı sofralara ulaşana dek zahmetli ve emek yoğun işlemlerden geçiyor. A, C ve B6 vitaminin kaynağı bitki, doğadan toplandıktan sonra ilk olarak kurutuluyor.

İzmir’in Beydağ İlçesindeki tesiste kuruyan yaprakların bütünlüğü bozulmadan dalından alınıyor. Kadınlar dalları makinalarda çırparak yaprağı ayırıyor.

Yaprak tanelerinin dökülmesinin ardından eleme işlemi yapılıyor. Elemeden kaçan bozuk yapraklar insan eliyle bir bir ayrıştırılıyor.

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