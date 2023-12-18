Vuslat Yıl Dönümü Anmalarına Dünya Akın Etti

Bu yıl “Vuslat Vakti” temasıyla gerçekleştirilen Hazreti Mevlana’nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri “Şeb-i Arus” programı ile tamamlandı. Programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay insanlığa dair çok önemli mesajlar verdi.

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Hoşgörü kenti Konya’da Şeb-i Arus törenleri sona erdi.

Bu yıl “Vuslat Vakti” temasıyla gerçekleştirilen Hazreti Mevlana’nın 750. Vuslat Yıl Dönümü anmalarına dünyanın dört bir yanından insanlar akın etti.

Programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sevgin gücünden bahsetti ve Hazreti Mevlana’nın öğütlerini hatırlattı.

Başkan Altay, Filistin’e yönelik zulmün sona ermesi için de mesaj verdi

Öte yandan 2023 yılının Mevlana Yılı olarak tarihe geçtiğini belirten Başkan Altay, Mevlana öğütlerinin yol gösterici olduğunu belirtti.

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