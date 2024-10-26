Yağışlar heyelana yol açtı: Mahalle yolları ulaşıma kapandı

Çayeli ilçesine bağlı Madenli Beldesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı. Yamaçtan kopan balçık ve taş parçaları, yolu kapatarak ulaşımı engelledi. Topkaya Mahallesi'nde ise yağışların sürüklediği ağaç ve kaya parçaları dere yatağını tıkadı, bu durum mahallenin yollarında balçık birikmesine neden oldu.

Madenli Belediyesi ekipleri, iş makineleri ile yollarda temizlik çalışmalarını hızla başlattı.