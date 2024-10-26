Yağışlar heyelana yol açtı: Mahalle yolları ulaşıma kapandı

Rize’de aralıksız süren sağanak yağışlar, hayatı olumsuz etkiledi ve küçük çaplı heyelanlara yol açtı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yağışlar heyelana yol açtı: Mahalle yolları ulaşıma kapandı
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 Çayeli ilçesine bağlı Madenli Beldesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı. Yamaçtan kopan balçık ve taş parçaları, yolu kapatarak ulaşımı engelledi. Topkaya Mahallesi'nde ise yağışların sürüklediği ağaç ve kaya parçaları dere yatağını tıkadı, bu durum mahallenin yollarında balçık birikmesine neden oldu.

Madenli Belediyesi ekipleri, iş makineleri ile yollarda temizlik çalışmalarını hızla başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

rize heyelan
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