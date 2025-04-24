Yağışlı hava ne zaman bitecek? Meteoroloji uzmanı tarih verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, haftalık hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Macit, "Yağışların, özellikle yarın İç Anadolu, Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri ile Göller Yöresi, Antalya'nın iç kesimleri, Adana, Osmaniye ve Hatay'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağını öngörüyoruz" dedi.

Kuvvetli yağış beklenen bölgelerde vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunan Macit, "Hava sıcaklıkları şu anda mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ancak önümüzdeki günlerde azalarak mevsim normallerine, yer yer de altına gerilemesi bekleniyor" bilgisini paylaştı.

Üç Büyükşehirde Hava Durumu:

İstanbul:

Cuma günü yağış beklenmiyor, sıcaklık 20 derece civarında olacak. Ancak cumartesi ve pazar günü aralıklı sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 17 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde sis ve pus görülebilir, kuvvetli rüzgar beklenmiyor.

Ankara:

Sıcaklıklar 17-20 derece arasında değişecek. Cuma gününden itibaren üç gün boyunca gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

İzmir:

Gök gürültülü sağanak yağışların cumartesiye kadar süreceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise 20 derece civarında seyredeceği belirtiliyor.