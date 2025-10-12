Yağmur faciaya yol açtı! İşçileri taşıyan minibüs devrildi, 11 kişi yaralandı

Adana’nın Kozan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 1’i çocuk 11 kişi yaralandı.

Yağmur faciaya yol açtı! İşçileri taşıyan minibüs devrildi, 11 kişi yaralandı
Kaza, Adana-Kozan karayolu Çukurören mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu bir sürücünün kullandığı 01 MC 4875 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek devrildi.

Devrilmenin etkisiyle minibüste bulunan 1’i çocuk 11 kişi yaralandı. Olay yerine kısa sürede çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

“ŞOFÖRÜ UYARDIK AMA HIZLI GİDİYORDU”

Kazada yaralananlardan Tolga Akalın, yaşananları şu sözlerle anlattı: “Şoförü uyarmamıza rağmen hızlı gidiyordu. Mandalina kesiminden dönüyorduk. Benim eşim ve kızım da yaralandı. Aracı kaydırdı, sağa sola yapınca araç takla attı.”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

adana trafik kazası
