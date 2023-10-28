Yalova'da Roma Dönemine Ait Bir Mezar Daha Bulundu

Önce bir kadın mezarı, şimdi de bir bebeğe ait olan mezar bulundu. Burası Yalova’nın Termal ilçesi. Özel bir şirket tarafından villa inşaat kazısında, kadın iskeletinin yer aldığı bir mezar bulunmuştu. Bunun üzerine Yalova Müze Müdürlüğü çalışma başlatmıştı.

Roma dönemine ait olduğu belirtilen "küp mezar" için kurtarma kazısı yapılıyordu. Bu kez de bir bebeğe ait olan ikinci bir mezar tespit edildi. Her iki mezardan da herhangi bir eşya çıkmadı. Titizlikle yürütülen kazı çalışmasında ekipler, mezarın içindeki bebek iskeletini çıkartıp, Müze Müdürlüğüne götürdü.

Bölgede başka mezarların olma olasılığına karşı alanda, Müze Müdürlüğünün izni ve bilgisi dışında çalışma yapılamayacak. İnşaat firması ve belediye ekiplerince yapılacak çalışmalarda da görevli bulundurulacak.