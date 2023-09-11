Yalova'da zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir otoyolunda zincirleme kaza yaşandı. 2 kişi 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yalova'da zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
Yalova'da zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
Editör: Süleyman Daban
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İstanbul-İzmir otoyolu Çiftlikköy Kılıç köyü mevkisinde bir tır ve 2 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

​​​​​​​İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.​​​​​​​ Kazada yaralanan 2 kişi 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # yalova # zincirleme kaza
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