Yamaç paraşütünden düşen akademisyenden kötü haber!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yamaç paraşütü yaptığı sırada kayalıklara düşen akademisyenden kötü haber geldi.

Yamaç paraşütünden düşen akademisyenden kötü haber!
Editör: Yağmur Biçen
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 Edremit ilçesinde yamaç paraşütü yaptığı sırada kayalıklara düşen Balıkesir Üniversitesi  Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi Mehmet Faik Şenergin hayatını kaybetti.

Şenergin kontrolünü kaybettiği yamaç paraşütüyle Altınoluk Cam Seyir Terası yolu yakınlarındaki kayalıklara düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bilgisayar Programcılığı bölümü öğretim görevlisi Şenergin, ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan evli ve 1 çocuk babası Şenergin, kurtarılamadı. Edremit Cumhuriyet Savcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı. 

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# yamaç paraşütü # Balıkesir
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