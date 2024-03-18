Kahramanmaraş'ta öğrenci servisi devrildi! Çok sayıda öğrenci yaralandı!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde öğrenci servisinin devrildi. Kaza sonucu sürücü ile çok sayıda öğrenci yaralandı.

Kahramanmaraş'ta öğrenci servisi devrildi! Çok sayıda öğrenci yaralandı!
Editör: Yağmur Biçen

Kahramanmaraş'ın Yukarı Höcüklü Mahallesi'nde, Karagöl Ortaokulu öğrencilerini taşıyan N.Y. yönetimindeki  servis minibüsü kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.


Kazada, sürücü N.Y. ile 14 öğrenci hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Kahramanmaraş # trafik kazası
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