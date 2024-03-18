Şi Cinping'den Vladimir Putin'e tebrik mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya'da gerçekleştirilen seçimlerde yeniden devlet başkanı seçilen Vladimir Putin'e tebrik mesajı yolladı. Şi Cinping mesajında, Çin'in Rusya ile ilişkilerinin gelişmesine büyük önem verdiğini vurguladı.

Şi Cinping'den Vladimir Putin'e tebrik mesajı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Rusya'da gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerinde, kesin olmayan ilk sonuçlara göre, Vladimir Putin oyların yüzde 87,29'unu alarak devlet başkanı seçimini kazandı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den, Rusya'daki devlet başkanlığı seçimlerini kazanan mevkidaşı Vladimir Putin'e tebrik mesajı geldi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tebrik mesajında, Rusya'nın son yıllarda karşılaştığı zorlukları aşarak ulusal kalkınma ve canlanma yolunda kararlı şekilde ilerlediğini belirterek, Putin'in yeniden seçilmesinin Rus halkının ona desteğini gösterdiğini ifade etti.

Çin'in Rusya ile ilişkilerinin gelişmesine büyük önem verdiğini vurgulayan Şi, Çin ve Rusya arasındaki "kapsamlı stratejik işbirliği koordinasyonunu" yeni dönemde iki ülke ve halklarına daha fazla fayda sağlayacak şekilde geliştirmek üzere yakın iletişimi sürdürmeye hazır olduklarını ifade etti.

Şi, "Rusya'nın Putin'in liderliğinde ulusal kalkınma ve inşada daha büyük başarılar elde edeceğine inandığını" dile getirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Xi Jinping # rusya # vladimir putin # çin
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