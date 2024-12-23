Yangın felaketi: Halk otobüsleri küle döndü

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 5 otobüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Isıdan camları patlayan bir otobüs ise son anda kurtarıldı.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, yangına müdahale için 3 itfaiye aracı ve 11 personelin bölgeye sevk edildiğini belirtti. Yangının otobüslerin birbirine bitişik park edilmiş olmasından dolayı hızla yayıldığını ifade eden Ballak, “Yangını kontrol altına aldık, şu an soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemeler sürecek. Araç sahiplerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” dedi.

Araç sahiplerinden Erkan Gedik ise olay yerine geldiğinde otobüsünün yanmakta olduğunu gördüğünü ve yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmaların sürdüğünü dile getirdi.