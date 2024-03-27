Yangında mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı!

11 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangında mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı!
Editör: Yağmur Biçen
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Küçükçekmece’de, 11 katlı binada çıkan yangında mahsur kalanlar tahliye edildi. Mahsur kalarak dumandan etkilenen köpek için sağlık ve itfaiye ekipleri seferber olurken, köpeğin sahibi kadın ise gözyaşları içinde yapılan müdahaleyi izledi.


Yangın, saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi'ndeki bir sitede 11 katlı binanın 10’uncu katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, iki çocuk annesi kadın kendini dışarı atarak binadakileri uyardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başlarken sağlık ekipleri, evi yanan kadın ve iki çocuğuna tedbir amaçlı müdahale etti.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken itfaiye ekipleri, evin banyosunda mahsur kalan köpek için seferber oldu. Dumandan etkilenen ve nefes almakta zorlanan köpeği itfaiye eri kucaklayarak dışarı çıkarttı. Daha sonra köpeğe masaj yapıp, yıkayarak su verdi. Sağlık ekiplerinin oksijen vererek müdahale etmesine rağmen köpek, kendisine gelemedi. Dakikalarca müdahale edilen köpek sahibi tarafından aracıyla veterinere götürüldü. Yapılan müdahalenin ardından köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Evde büyük hasara neden olan yangınla ilgili inceleme sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# itfaiye ekipleri # köpek
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