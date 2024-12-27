Yargıtay'dan eşinin ziynetlerini bozduran koca için emsal karar

Tedavi sonrası çocuk sahibi olamayan çift, boşanma kararı aldı. Boşanma aşamasında kadın, tedavi için bozdurulan ziynet eşyalarının iadesini talep etti. Eşinin ziynet eşyalarını tedavi masraflarını karşılamak için kullandığını kabul eden davalı erkek, bu eşyaların iadesi gerektiği yönündeki talebe karşı çıktı. Yerel mahkeme, kocayı haklı bularak ziynet eşyalarının iadesine gerek olmadığına karar verdi.

Dosyanın Yargıtay’a taşınmasıyla 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozarak, ziynet eşyalarının kişisel mal niteliği taşıdığına hükmetti. Kararda, ziynet eşyalarının evlilik sırasında kadına bağışlandığı ve bu nedenle kadının kişisel malı olarak değerlendirildiği belirtildi.

Daire, bozdurulan ziynetlerin kadının rızasıyla ve iade şartı olmaksızın verildiğinin ispatlanması gerektiğine dikkat çekerek, bu durumun erkek tarafından kanıtlanamadığını ifade etti. Kanıtlanamayan bu şartlar doğrultusunda, ziynet eşyalarının davacı kadına iade edilmesine karar verildi.

Kararı değerlendiren avukat Mehmet Azar, Yargıtay’ın ziynet eşyalarının kişisel mal olarak değerlendirilmesi yönünde emsal bir karara imza attığını söyledi. “Ziynet eşyalarının tüp bebek tedavisi için bozdurulmuş olması, iade şartını ortadan kaldırmaz. Kadın bu ziynetlerin iadesini talep edebilir” dedi.

Avukat Azar, boşanma aşamasındaki çiftlere de önemli uyarılarda bulundu: “Evlilik birliği içinde ortak menfaat amacıyla ev, araba ya da tedavi gibi harcamalarda kullanılmak üzere kadından erkeğe verilen ziynet eşyalarının iade edilmemesi için bu durumun şartlı olarak verilmiş olması gerekir. Eğer iade edilmesi gerektiği şartı belirlenmişse, bu eşyalar hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın, erkek iade etmekle yükümlüdür.”