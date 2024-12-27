Yargıtay'dan eşinin ziynetlerini bozduran koca için emsal karar

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, tüp bebek tedavisi için eşinin ziynet eşyalarını bozduran ve daha sonra bu ziynetleri iade etmeyen kocayı kusurlu buldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yargıtay'dan eşinin ziynetlerini bozduran koca için emsal karar
Yayınlanma:

Tedavi sonrası çocuk sahibi olamayan çift, boşanma kararı aldı. Boşanma aşamasında kadın, tedavi için bozdurulan ziynet eşyalarının iadesini talep etti. Eşinin ziynet eşyalarını tedavi masraflarını karşılamak için kullandığını kabul eden davalı erkek, bu eşyaların iadesi gerektiği yönündeki talebe karşı çıktı. Yerel mahkeme, kocayı haklı bularak ziynet eşyalarının iadesine gerek olmadığına karar verdi.

Dosyanın Yargıtay’a taşınmasıyla 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozarak, ziynet eşyalarının kişisel mal niteliği taşıdığına hükmetti. Kararda, ziynet eşyalarının evlilik sırasında kadına bağışlandığı ve bu nedenle kadının kişisel malı olarak değerlendirildiği belirtildi.

Daire, bozdurulan ziynetlerin kadının rızasıyla ve iade şartı olmaksızın verildiğinin ispatlanması gerektiğine dikkat çekerek, bu durumun erkek tarafından kanıtlanamadığını ifade etti. Kanıtlanamayan bu şartlar doğrultusunda, ziynet eşyalarının davacı kadına iade edilmesine karar verildi.

Kararı değerlendiren avukat Mehmet Azar, Yargıtay’ın ziynet eşyalarının kişisel mal olarak değerlendirilmesi yönünde emsal bir karara imza attığını söyledi. “Ziynet eşyalarının tüp bebek tedavisi için bozdurulmuş olması, iade şartını ortadan kaldırmaz. Kadın bu ziynetlerin iadesini talep edebilir” dedi.

Avukat Azar, boşanma aşamasındaki çiftlere de önemli uyarılarda bulundu: “Evlilik birliği içinde ortak menfaat amacıyla ev, araba ya da tedavi gibi harcamalarda kullanılmak üzere kadından erkeğe verilen ziynet eşyalarının iade edilmemesi için bu durumun şartlı olarak verilmiş olması gerekir. Eğer iade edilmesi gerektiği şartı belirlenmişse, bu eşyalar hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın, erkek iade etmekle yükümlüdür.”

İslam Memiş'ten altın için kritik uyarılar: "Sakın bunları yapmayın!"İslam Memiş'ten altın için kritik uyarılar: "Sakın bunları yapmayın!"Ekonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

emsal karar Altın boşanma
Günün Manşetleri
Narin'in amcası Salim Güran'ın savunması ortaya çıktı
Sağlık Bakanı'ndan atamalarla ilgili açıklama
Şafak vakti 25 adrese baskın
8 ilde kar yağışı başlıyor!
Sadettin Saran, ifadeye çağrıldı
Netanyahu'dan Yemen saldırılarıyla ilgili açıklama
Vatan Partisi, 22 bin liralık asgari ücreti protesto etti
Morgan Stanley'in raporunda asgari ücret ve faiz indirimine dair çarpıcı tahmin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartholomeos'u kabul etti
Özgür Özel'den Suriye mesajı
Çok Okunanlar
8 ilde kar yağışı başlıyor! 8 ilde kar yağışı başlıyor!
İslam Memiş'ten altın için kritik uyarılar: "Sakın bunları yapmayın!" İslam Memiş'ten altın için kritik uyarılar: "Sakın bunları yapmayın!"
Meteoroloji’den Ankara için uyarı: 27 Aralık hava durumu Meteoroloji’den Ankara için uyarı: 27 Aralık hava durumu
Morgan Stanley'in raporunda asgari ücret ve faiz indirimine dair çarpıcı tahmin Morgan Stanley'in raporunda asgari ücret ve faiz indirimine dair çarpıcı tahmin
Ünlü oyuncu 16 yaşında hayatını kaybetti Ünlü oyuncu 16 yaşında hayatını kaybetti