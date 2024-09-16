Yarın bu ilçelerde su kesintisi yaşanacak!

16 Eylül 2024'te İstanbul'da İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından gerçekleştirilecek bakım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek ilçe ve mahallelerin detaylı listesi..

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yarın bu ilçelerde su kesintisi yaşanacak!
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16 Eylül 2024'te İstanbul'da İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından gerçekleştirilecek bakım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek ilçe ve mahallelerin detaylı listesi:

Yarın bu ilçelerde su kesintisi yaşanacak! - Resim : 1

1.Arnavutköy:

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Su kesintisinin nedeni, su şebekesindeki vana arızasıdır.

2. Esenler:

Yavuz Selim Mahallesi: 200 mm çapındaki borudaki arıza nedeniyle su kesintisi olacak.

3. Kadıköy:

Dumlupınar Mahallesi ve Fikirtepe Mahallesi: 150 mm çapındaki boru hattındaki sorun bu bölgelerde su kesintisine neden olacak.

Tamir çalışmalarının öğleden sonra veya akşam erken saatlerde tamamlanması bekleniyor. Ancak, suyun geri gelme süresi değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için İSKİ'nin resmi duyurularını takip edebilirsiniz.

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