Zamların ardından sigara fiyatlarına indirim geliyor

Temmuz ayından bu yana sigara fiyatlarında yapılan artışların ardından, sigaralarda düşük miktarda bir indirim yapılması bekleniyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Zamların ardından sigara fiyatlarına indirim geliyor
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Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karara göre, sigaralardaki nispi Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yüzde 57'den yüzde 53,5'e çekildi. Ancak, paket başına alınan maktu vergi 5,7 TL'den 7,8 TL'ye çıkarıldı. Bu düzenlemeler sonucunda, sigara fiyatlarının yaklaşık 2 TL civarında düşmesi öngörülüyor.

Son aylarda artan tütün ve tütün ürünleri fiyatları, sigara içenlerin tepkisini çekmişti.

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